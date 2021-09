Nuovo impianto sportivo al Cep: "Pisa esclusa dal finanziamento ministeriale"

C'era fiducia sul progetto approvato dalla giunta pisana, circa un anno fa, per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo al Cep, a completamento di quello di via Pierin del Vega. Oggi 16 settembre i consiglieri comunali Pd Olivia Picchi e Vladimiro Basta affermano che "il progetto, annunciato in pompa magna dall'assessore Latrofa a ottobre 2020, è stato escluso dal finanziamento. Tanti gli impianti sul territorio provinciale pisano (Vecchiano, San Giuliano, San Miniato, Calcinaia....), oltre 3 solo a Lucca. Nelle 12 pagine dell'allegato della graduatoria di merito Pisa città non compare".

"Chiederemo all'assessore - attaccano i consiglieri - quali sono i motivi che hanno portato all'esclusione di Pisa, certo non è di buon auspicio. Ci preoccupa l'assenza di programmazione che ad oggi si basa su eventuali (appunto) contributi ai quali accedere. Nel nuovo regolamento dello sport è stata esclusa ogni possibilità di affidamento o contribuzione diretta, nel DUP le politiche dello sport non sono neppure nominate. E parlando del regolamento non possiamo dimenticare il grossolano errore commesso dall'assessore Latrofa che in commissione ha presentato un regolamento ed in consiglio è stato votato un testo differente".

Picchi e Basta parlano di problemi per le società sportive: "Ad oggi gli impianti che possono essere gestiti da uno stesso soggetto sono due, e su Pisa ci sono realtà che hanno superato già tale limite. Nel regolamento che doveva essere approvato il limite era portato a 3, proprio per sanare lo status quo. Nonostante le nostre numerose richieste, non è ancora dato sapere quale sia l'iter e soprattutto come si intende gestire tali situazioni. Senza considerare che con l'abolizione del comitato dello sport si è esclusa una forma di partecipazione reale e un luogo di confronto e programmazione che soprattutto in questi casi sarebbe stato utile. Un'occasione sfumata, che può accadere, ma soprattutto una mancanza reale di un assessore allo sport che inizia a farsi sempre più sentire".