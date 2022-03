Nuovo regolamento bando erp, Scognamiglio (Pd): "Più volte chiesta la bozza, mai presentata"

Presentata nella Seconda Commissione Consigliare Permanente del Comune di Pisa da parte del gruppo consiliare Pd la richiesta di audizione dei sindacati a seguito dell'incontro con l'assessore alle politiche sociali Veronica Poli del Comune di Pisa sul regolamento del bando per gli alloggi erp.

"Si è tenuto recentemente un incontro tra l’assessore Poli e i sindacati allo scopo di avere da questi ultimi osservazioni in merito al regolamento del bando - spiega la vicepresidente della Seconda commissione permanente Maria Antonietta Scognamiglio - tuttavia ai sindacati, così come ai membri della Seconda Commissione Consiliare, non è mai stata presentata la bozza del regolamento. Risulta quindi difficile fare delle osservazioni in merito. Inoltre, in tale contesto, è stato affermato dagli Uffici che il Comune avrebbe intenzione di stipulare una convenzione con i Caaf per assistere i cittadini nella compilazione delle domande. Questo inevitabilmente indirizzerà i cittadini a rivolgersi ai Caaf e non più ai sindacati degli inquilini che da decenni svolgono questa attività con estrema competenza. Sottolineiamo che la compilazione del bando non è un’attività di carattere puramente tecnico, ma un momento fondamentale di relazione e di contatto con inquilini con fragilità, che spesso hanno bisogno di chiarimenti su temi specifici. Infine dal Comune non abbiamo nessuna indicazione sulle tempistiche di pubblicazione del bando. L’ultima graduatoria del Comune di Pisa risale al 2018. Dal 2016 non sono stati pubblicati nuovi bandi per assegnazione delle case erp a causa del ricorso, accolto dal Tar, che ha modificato la legge regionale. Ci sono dunque cittadini che attendono da diversi anni. Anche per questo è importante che ci siano tempi certi sulla pubblicazione del nuovo bando".

"Chiediamo a tal fine all’assessore che riferisca sull’incontro con i sindacati e sollecitiamo nuovamente affinché venga presentata in Commissione la bozza del regolamento del bando erp", conclude Scognamiglio.