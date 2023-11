Tavolini, appropriazione di panchine e fioriere selvagge: "Il Comune intervenga"

"Tavolino selvaggio e privatizzazione, spesso anche abusiva, dello spazio pubblico. È quello che avviene ripetutamente da mesi nel centro della nostra città, spesso sotto gli occhi di tutti, senza controlli e verifiche. Per questo da luglio ad oggi abbiamo fatto numerose e ripetute segnalazioni all'assessore competente, al sindaco Conti e al dirigente della Polizia municipale". A denunciare l'occupazione irregolare delle piazze e delle strade cittadine è Una città in comune che chiede provvedimenti all'amministrazione comunale.



"Casi tanto clamorosi quanto abusivi quelli che abbiamo evidenziato e che a seguito della nostra azione sono stati sanzionati: dai tavolini non autorizzati sul sagrato della Chiesa del Carmine in Corso Italia fino allo scandalo di Piazza Chiara Gambacorti (La Pera) dove alcuni locali con arroganza e disprezzo della cosa pubblica hanno inglobato abusivamente le panchine tra i propri tavolini 'usandole' come proprie sedute - sottolineano da Una città in comune - in questo caso, nonostante le sanzioni comminate a luglio dopo la nostra segnalazione, a settembre e ottobre abbiamo ripetutamente scritto ad assessore e dirigente poiché la situazione è rimasta immutata. Ma al peggio non sembra esserci mai fine. Negli scorsi giorni abbiamo chiesto che vengano fatti controlli e verifiche su quanto accade in Vicolo Roncioni dove l’ingresso, pedonale e ciclabile dal Lungarno risulta interdetto da alcuni vasi con piante posti dal locale adiacente. Attendiamo su questa anomalia un riscontro urgente".



"Non è pensabile che lo spazio pubblico venga trasformato in un tavolo per consumare senza regole e controlli, mentre la Giunta Conti continua ad essere debole con i forti e forte con i deboli - aggiungono da Una città in comune - in discussione è ancora una volta il modello di città. Non vogliamo la sua mercificazione, vogliamo invece che sia vivibile valorizzando il nostro patrimonio e premiando la qualità a partire dal rispetto della tutela dei diritti e del lavoro".





"Al riguardo rilanciamo ancora una volta la nostra proposta, bocciata in tutti questi anni dalla destra: proponiamo, previo incontro e concertazione con le organizzazioni sindacali del settore, riduzioni del canone di occupazione del suolo pubblico e della relativa Tari per gli esercizi che assicurino la predilezione per forme contrattuali provviste di maggiore stabilità, tra le quali, a titolo di esempio, i contratti di lavoro a tempo indeterminato, i contratti di lavoro a tempo determinatodi durata superiore ai 6 mesi, i contratti di lavoro a tempo parziale, anche in forma verticale - concludono da Una città in comune - proponiamo altresì che sia esclusa qualsiasi forma di riduzione di canoni e tasse per gli esercizi commerciali che utilizzino prevalentemente le forme contrattuali più instabili e precarie quali i contratti di lavoro intermittente o le forme di collaborazione non subordinate o per i quali siano state accertate violazioni della normativa vigente sul lavoro, in particolare per impiego di lavoro 'nero'".