Vecchiano chiede fondi Pnrr per la sicurezza idraulica di Filettole

Un sempre maggiore impegno per la sicurezza idrogeologica nella frazione di Filettole, a Vecchiano. E' quanto chiesto attraverso un apposito ordine del giorno presentato da 'Insieme per Vecchiano' ed approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 31 maggio. "Dopo una prima serie di interventi messi a punto dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per quanto concerne il Rio Rotina, è adesso necessario un impegno coordinato e congiunto che veda protagonisti anche la Regione Toscana e il Governo, quest'ultimo attraverso la messa a punto di appositi stanziamenti anche attraverso i fondi del Pnrr, per la ulteriore messa in sicurezza idrogeologica della frazione di Filettole", afferma il sindaco Massimiliano Angori.

"E proprio per tale obiettivo, attraverso il documento approvato in Consiglio Comunale, chiediamo anche nello specifico alla Regione Toscana di: finanziare le opere richieste dal Consorzio di Bonifica per la frazione di Filettole con i fondi regionali, tramite inserimento nel Documento Operativo per la Difesa del Suolo (Dods); dare impulso alla richiesta di finanziamento per la progettazione dell’intervento di potenziamento dell’impianto idrovoro di Filettole; appostare risorse tramite bilancio regionale per la progettazione e la realizzazione di interventi di stombamento del reticolo idraulico minore".

"E' infatti necessario - aggiunge l'assessore ai servizi del territorio e alla sicurezza idrogeologica Sara Giannotti - proseguire il lavoro di rafforzamento della sicurezza idraulica già avviato nella frazione di Filettole, sia con gli interventi eseguiti in collaudo con il Consorzio per il Rio Rotina in via Fondo dell'Albero sia per la progettazione di ulteriori step da portare avanti legati a diverse progettualità. Come si evince infatti dal Piano triennale delle opere pubbliche del nostro Ente, è stata fatta richiesta per un ulteriore intervento di riqualificazione idraulica del fosso Rotina funzionale alla sicurezza idraulica della scuola primaria Casella, per un ammontare di € 1.392.413,00 a valere su fondi Pnrr. Fra i lavori da eseguire vi è anche la necessità di rafforzare le sponde del Fosso Bucine, nel tratto prospiciente il campo sportivo, unitamente alla demolizione e ricostruzione con sezione adeguata del sottoattraversamento di Via Delle Prata da parte del fosso medesimo". L'elenco prevede inoltre "una pulizia straordinaria della condotta di via Marconi, e ove possibile prevedere interventi di stombatura, in particolare per facilitare l’accesso e rendere più agevole la pulizia".

Attraverso il documento approvato in Consiglio Comunale si chiede al Governo e alla Regione di inserire gli interventi per la messa in in sicurezza idraulica duecentennale della frazione di Filettole nelle opere da finanziarie con i fondi del Pnrr, dal momento che il Comune ha partecipato agli appositi bandi, o, in alternativa, di prevedere in tempi brevi degli stanziamenti per la realizzazione delle opere in oggetto, oltre che procedere agli adeguati finanziamenti per quanto concerne la messa in sicurezza del Rio Bucine e la definitiva sistemazione del Rio Rotina su tutto il territorio della frazione. Attraverso l'ordine del giorno inoltre chiediamo al Consorzio di promuovere l’aggiornamento dello studio PhysusHYSIS, risalente al 2005, al fine di attualizzarlo e di programmare con maggiore congruità i successivi interventi.