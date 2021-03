Teatro Verdi e handling all'aeroporto al centro del prossimo Consiglio Comunale

I temi dell'assemblea del 16 marzo 23. Anche vaccini Covid in carcere e riduzione Iva sui tamponi

Dopo una lunga discussione durata oltre un anno arriva domani, 16 marzo, in Consiglio Comunale, il via libera alle modifiche allo statuto del Teatro Verdi. Tra le novità che sarnno dibattute c'è l'introduzione del direttore generale, fra le critiche, da parte delle opposizione, per le quali invece sarebbe stato preferibile una rappresentanza delle maestranze negli organi di vertice del Teatro Verdi.

Oltre a questa questione, all'inizio della seduta, si parlerà, grazie ad un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) a cui gli risponderà il Sindaco di Pisa Michele Conti, anche della vicenda dell'offerta da parte di una società privata per l'acquisto di 'Toscana Aeroporti Handling'. Si tratta, complessivamente, tra gli scali di Pisa e Firenze, di 450 lavoratori. Grande la preoccupazione delle organizzazioni sindacali, che hanno subito proclamato lo stato di agitazione. Sempre su questa vicenda il consigliere Francesco Auletta ha presentato anche una mozione.

Da registrare, infine, anche la presentazione di due altre mozioni. La prima, sempre del consigliere Auletta, è sulla necessità della vaccinazione per i detenuti e per il personale civile. La seconda, prima firmataria la consigliera Olivia Picchi (Pd), è sulla riduzione dell'Iva sui tamponi.

La prossima seduta del Consiglio Comunale, come fissato dal presiedente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, si terrà martedì 23 marzo (dalle 14, diretta streaming) ed avrà al centro della discussione la relazione annuale di Lia Sacchini, la garante dei diritti delle persone disabili.