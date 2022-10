Ospedale Cisanello, Fratelli d'Italia: "Ogni giorno mancano 200 infermieri"

Visita di una delegazione di Fratelli d'Italia all'ospedale Cisanello, per capire lo stato dell'arte della sanità locale. Presso il nosocomio pisano hanno tenuto una conferenza stampa, stamani 7 ottobre, il Consigliere Regionale Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità; Antonella Scocca, Dirigente FdI nel Dipartimento Sanità Nazionale FdI e auditore in Commissione Sanità regionale; Giulia Gambini, Capogruppo FdI Consiglio Comunale di Pisa. I rappresentanti Fdi hanno incontrato la dott.ssa Monica Scateni, Direttore U.O. Assistenza Infermieristica Aoup e direttore del Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche Aoup.

"Come mai i vertici sanitari ci riferiscono sempre che non ci sono particolari criticità da segnalare e, comunque, di organici standard ottimali, mentre, invece, pazienti e dipendenti denunciano disservizi e un carico eccessivo di lavoro e forte stress, soprattutto per chi lavora al pronto soccorso?", chiede Petrucci. "Probabilmente, un conto sono i freddi e crudi numeri e un altro le disponibilità reali quotidiane. Se ci sono reparti che scoppiano e non riescono a far fronte alle necessità dei pazienti bisogna mettere mano a questi problemi intervenendo sulle falle del sistema, quindi migliorando l’organizzazione e spendendo meglio le risorse a disposizione".

"A Cisanello . insiste Petrucci - operano 2900 tra infermieri, operatori socio-sanitari e ostetriche, uno standard che potrebbe essere quasi ottimale per un policlinico come quello di Cisanello, ma al tempo stesso ogni giorno il 6-7% della pianta organica sono assenti per malattia, ferie, permessi, inabilità temporanea: tradotto, ogni giorno, ci sono almeno 200/250 infermieri in meno e questo, inevitabilmente, comporta carichi di lavoro eccessivi per chi è presente, ed un peggior servizio ai pazienti!".