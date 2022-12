Palazzo della Provincia, Pasqualino: "Biglietto da visita indecoroso, tempi certi sul restauro"

“Il palazzo della Provincia, ancora fermo con le 4 frecce in pieno centro, rimane senza dubbio un biglietto da visita indecoroso”. Ad intervenire sulla vicenda che vede lo stabile fermo ormai per i lavori di restauro da diversi anni è il consigliere provinciale e comunale Giovanni Pasqualino.

“Sono anni che chiediamo risposte certe sul restauro ma, alla rassicurazione da parte del presidente Angori in sede di Consiglio provinciale lo scorso dicembre, non sono seguiti i fatti e quello che dovrebbe essere uno dei punti più belli della città, attraversata da residenti, turisti e pendolari, rimane offuscata da una impalcatura imponente che si affaccia su Piazza Vittorio Emanuele".

“Da anni - continua Pasqualino - attendiamo un cambio di marcia da parte della Provincia, soprattutto in una zona delicata che di tutto ha bisogno meno che di degrado. Da consigliere provinciale sono molto soddisfatto del lavoro intrapreso dalla Giunta Conti con la riqualificazione di Piazza della Stazione e la nascita del nuovo parco urbano in Via Nino Bixio e credo che la Provincia debba prendere esempio e contribuire alla riqualificazione della zona con il completamento dei lavori".

"La nostra battaglia - conclude Pasqualino - continuerà incessantemente, faremo sentire la nostra voce nuovamente in sede Istituzionale e chiederemo risposte certe sulla tempistica, non possiamo più tollerare uno scempio del genere".