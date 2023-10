Ponsacco, il Movimento Cinque Stelle: "Su Palazzo Rosa un disastro politico"

"Sul tema del condominio di via Rospicciano, la sindaca di Ponsacco Brogi continua a cambiare strategia senza coerenza: prima accolse gli abitanti, proponendosi come paladina dell'integrazione, facendo in modo che gli inquilini venissero trasferiti nel condominio con contratti pagati con soldi pubblici tramite la Società della Salute. Oggi, a distanza di anni, dopo svariati fatti di cronaca avvenuti sul territorio ponsacchino, a fronte di una politica evidentemente fallimentare, la sindaca si propone quasi come epuratrice in 'stile Ceccardi'". Ad attaccare il primo cittadino di Ponsacco sulla questione spinosa dello stabile di via Rospicciano, occupato abusivamente da molte famiglie dell'est, è il Movimento Cinque Stelle.



"Il progetto di integrare gli abitanti è fallito, ma lei ora si vanta di lavorare per svuotare il Palazzo Rosa, un'azione che invece fa capo ai curatori fallimentari.



I trasferimenti comunque avvengono in gran parte sul territorio di Ponsacco - sottolineano i pentastellati - per quanto riguarda le famiglie incapienti, dietro finanziamento pubblico, vengono collocate in comuni vicini per un limitato periodo di tempo, scaduto il quale non è chiaro che cosa accadrà"."Tutto questo scenario rappresenta un disastro politico senza attenuanti - concludono dal M5S - ma invece di chiedere scusa alla cittadinanza ponsacchina, l'amministrazione continua con la propria propaganda politica incoerente".