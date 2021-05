Un panchina inclusiva sul litorale pisano: la proposta

Della possibilità di installare una panchina inclusiva sul litorale se ne discuterà domani, mercoledì 12 maggio, alle 15.30 in una apposta riunione della Commissione Politiche sociali del Comune di Pisa (diretta streaming). La proposta è della consigliera della Lega, Laura Barsotti. La panchina cosiddetta inclusiva, presente già in tante altre città oltre che a Pisa (presso la Sms Biblio, sulle Piaggie) è realizzata in modo tale da poter essere utilizzata sia da soggetti disabili che normodotati, così da consentire una inclusività e un'aggregazione maggiore. Alla riunione saranno presenti gli assessori comunali Sandra Munno, Raffaele Latrofa e Lia Sacchini, la garante dei diritti delle persone disabili. Il Presidente di questa Commissione consiliare è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega).