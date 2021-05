Disabili: sì in Commissione per le panchine inclusive in città

Un coro di sì ha accolto ieri mattina, 12 maggio, durante una riunione della Commissione Politiche Sociali, la proposta della consigliera Laura Barsotti (Lega) di installare in tutta la città le cosiddette panchine inclusive, cioè realizzate con uno spazio vuoto nel mezzo in modo da poter essere utilizzate sia da soggetti disabili sia da normodotati, così da consentire una inclusività e un'aggregazione maggiore (una panchina inclusiva è già presente in città presso la Sms Biblio).

Un impegno che l’Amministrazione Comunale ha fatto proprio in particolare nei progetti futuri come i parchi (ad esempio quello di Cisanello) o come nuove piazze. Tra l’altro, proprio in questa riunione di stamattina, l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa ha comunicato che in questi giorni il Comune sta procedendo all'acquisto di una speciale passerella che consentirà ai disabili di poter fare il bagno anche sul nostro litorale.

Alla riunione erano presenti, oltre l’assessore Raffaele Latrofa, anche l’assessora Sandra Munno e Lia Sacchini, la garante dei diritti delle persone disabili. Il Presidente di questa Commissione consiliare è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega).