La pandemia da Covid-19 al centro della discussione del Consiglio comunale

Intervenrranno medici ed esperti in prima linea nell'emergenza sanitaria

Sarà tutta dedicata alla pandemia la seduta del Consiglio Comunale di domani, martedì 9 marzo (dalle 14, diretta streaming).

“Ho accolto molto volentieri - ha così commentato il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai - la richiesta del sindaco di Pisa, Michele Conti, e dell’assessore alle Politiche sociali, Gianna Gambaccini, in accordo con la Conferenza dei capigruppo Consiliari, di dedicare un’intera seduta del Consiglio comunale alla pandemia da Covid-19 a circa un anno di distanza dai primi casi accertati nel nostro paese. Sarà un’occasione importante. I cittadini potranno così conoscere a che punto siamo, anche nella nostra città, in questa difficile battaglia contro questo virus così insidioso”.

Saranno presenti, fra gli altri, il professor Francesco Menichetti, professore ordinario di Malattie infettive a Pisa e direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie Infettive dell’Aoup, il professor Massimo Santini, direttore del Pronto Soccorso di Pisa, la dottoressa Laura Carrozzi, responsabile reparto Covid Aoup di Pisa, il dottor Luigi De Simone, responsabile reparto di Anestesia Coivid Aoup, il dottor Luca Puccetti, responsabile dei medici di base di Pisa, la dottoressa Sabina Ghilli, responsabile Usca di Pisa, dottoressa Claudia Congestrì, responsabile organizzativa Usca di Pisa, il dottor Dario Bitonti, responsabile 118 di Pisa, e il dottor Antonio Gallo, responsabile ignee sanità pubblica zona pisana.

E’ previsto anche un intervento del governatore della Toscana, Eugenio Giani. E’ la prima volta che il governatore Giani interviene in una seduta del Consiglio comunale della città della Torre. Interverranno, inoltre, anche gli assessori comunali e i capigruppo consiliari.

Polemiche da parte dei consiglieri comunali di minoranza per non aver invitato a questo Consiglio comunale i rappresentanti dei lavoratori dell’Aoup, quelli del Terzo Settore e il direttore generale dell’‎Azienda ospedaliera pisana, Carlo Tomassini.

Le prossime sedute del Consiglio comunale si terranno martedì 16 marzo e martedì 23 marzo e saranno dedicate rispettivamente alle modifiche alla statuto del Teatro Verdi e alla relazione di Lia Sacchini, la garante dei diritti delle persone disabili.