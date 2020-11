Paradisa come struttura sanitaria: appoggia l'ipotesi il consigliere regionale Petrucci

"Sono contento che anche il Presidente del Consiglio Mazzeo appoggi la proposta del sindaco di Pisa Conti di trasformare l’ex residence e studentato universitario della Paradisa in una struttura sanitaria, dedicata alle cure intermedie. Mi rendo disponibile, fin da ora, a concordare il testo della mozione di cui lo stesso Mazzeo ha annunciato di volersi fare promotore". Sono le parole del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, che nei giorni scorsi, con il sindaco Conti, ha effettuato un sopralluogo nell’immobile. "A partire da lunedì - prosegue - parlerò e mi attiverò con il Presidente del Consiglio regionale. Una mozione che costituirà il primo passo per trasformare la struttura. Propongo di individuare nell’ex Paradisa anche spazi per le associazioni di Volontariato e di Protezione Civile. Sono disponibile ad accompagnare il Governatore Giani a visitare la struttura di 17mila metri quadrati".

Al Consigliere Petrucci fa eco la coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia di Pisa, Rachele Compare: "Dal 2012 ci stiamo battendo per recuperare l’ex Paradisa, per riappropriarsi così di uno spazio costato tanti soldi pubblici e che ad oggi è abbandonato al degrado".