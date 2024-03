Parcheggi e People Mover: question time de La città delle persone in Consiglio comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Il traffico e il problema dei parcheggi in centro si fanno sempre più insostenibili, quindi è necessario avere un approccio pragmatico e cercare soluzioni concrete". A dichiararlo in una nota sono i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo, Emilia Lacroce, che hanno presentato oggi un question time in Consiglio comunale proprio su questo tema e sul sottoutilizzo del People Mover. Proseguono i consiglieri: "Da questo punto di vista, è importante scaricare i flussi dal centro e favorire soluzioni alternative all'auto privata. Su quest'ultimo punto serve un piano serio di potenziamento dei mezzi del trasporto pubblico e quelli di mobilità attiva, come chiediamo da tempo, mentre sul fronte del decentramento del traffico pensiamo che vada considerato anche il People Mover con molta più attenzione. Quell'opera c'è, è necessario utilizzarla al meglio e promuoverne l'uso attraverso lo scambiatore decentrato. Da questo punto di vista potrebbe diventare strategica.

Oggi il Pisa Mover, così come in generale i parcheggi scambiatori, sono molto sottoutilizzati e i cittadini lo conoscono pochissimo.

Al di là del caro-biglietti legato all'uso occasionale dello shuttle, va detto onestamente che il prezzo è invece favorevole e competitivo se utilizzato come scambiatore rispetto al parcheggiare sugli stalli a pagamento del centro città. Per le prime 18h la tariffazione del parcheggio prevede infatti incluso l'utilizzo di una corsa andata e ritorno dello shuttle a 2,50 euro dal lunedì al sabato e di 1,20 euro nei festivi, con l'aggiunta di 0,20 Euro per ogni ora successiva, il costo di 1 euro per l'utilizzo dello shuttle per ogni persona aggiuntiva fino ad un massimo di quattro, e altre favorevoli opzioni di abbonamenti interessanti per i pendolari.Crediamo dunque che il Comune dovrebbe far conoscere di più queste opportunità e favorire l'utilizzo del parcheggio e della navetta tra chi, ad esempio, deve venire in centro dai quartieri decentrati o dai comuni limitrofi. Con il nostro question time - concludono i consiglieri - chiediamo alla giunta di intraprendere azioni in tal senso, così da massimizzare l'utilizzo dei parcheggi decentrati e alleggerire il carico sulle vie del centro".