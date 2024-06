Parcheggio a pagamento per i dipendenti ospedalieri, Biondi (Pd): "Mantenuta la convenzione"

"Mantenuta la convenzione per i dipendenti ospedalieri. Questa è stata l’ennesima volta che l’attuale amministrazione comunale assieme a Pisamo ha provato a cancellare la convenzione che consente ai dipendenti ospedalieri, medici e altro personale, di sostare nel parcheggio di via cammeo ad un prezzo ridotto. Nelle scorse settimane mi sono immediatamente attivato per evitare questa decisione che Pisamo e il Comune provavano a far passare in silenzio con l’arrivo dell’estate. Grazie all’azione fatta in Consiglio comunale e a quella portata avanti dai dipendenti e dai sindacati, è arrivata la comunicazione da parte di Pisamo di mantenere attiva la convenzione con la quale i dipendenti ospedalieri possono sostare alle stesse condizioni attuali in via Traini e in via Diotisalvi". E' quanto rende noto il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Biondi che aveva sollevato la questione.

"Credo che sia una vittoria segno della buona politica e della sinergia con i lavoratori. Dispiace che ancora una volta abbiamo dovuto lottare per mantenere una convenzione corretta che valorizza il lavoro del personale ospedaliero, una convenzione nata durante il covid e che è giusto mantenere anche come segnale di gratitudine per quello che hanno fatto in occasione dell’emergenza sanitaria e quello che fanno ora quotidianamente in prima linea - prosegue Biondi - il buon governo di questa amministrazione è solo uno slogan visto che in queste settimane ha sempre evitato un confronto con i dipendenti ospedalieri e soltanto una battaglia condivisa su vari fronti è riuscita a fermare questa scelta errata".

"Il mio auspicio - conclude - è quello che si trovi la formula per una convenzione a lungo termine che non sia più messa in discussione con l’arrivo dell’estate e dei turisti. Sono infatti 3 anni che in modo ciclico si prova a cancellare la convenzione con l’arrivo di giugno".