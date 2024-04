Parcheggio nel giardino delle scuole 'Filzi', la minoranza: "Chiediamo con forza che il progetto venga stralciato"

"Nella conferenza dei Capigruppo svoltasi nella mattinata di martedì 2 aprile la maggioranza ha ripetutamente bocciato la possibilità di discutere in Consiglio comunale nel mese di aprile la mozione di iniziativa popolare sottoscritta da centinaia di cittadine e cittadini e promossa dai genitori delle scuole Filzi che richiede lo stralcio dal progetto di riqualificazione della realizzazione di un parcheggio al posto di una porzione di prato del giardino scolastico".

A riportarlo sono i capigruppo della coalizione di minoranza Paolo Martinelli, La città delle persone; Matteo Trapani, PD e Luigi Sofia, Sinistra Unita per Pisa. "I capigruppo di maggioranza - proseguono - hanno bocciato anche l'eventualità da noi proposta di discutere la mozione di iniziativa popolare, in caso di necessita per esigenze amministrative di governo, anche dopo le proposte di delibere della giunta relative ad altri temi della città".

Sofia, Martinelli e Trapani commentano così: "Riteniamo che non tenere conto dell'importante mobilitazione relativa ad un atto presentato da centinaia di cittadini sia un atteggiamento irrispettoso della mobilitazione costruttiva che si è mossa in queste settimane. Confidiamo che nella prossima riunione congiunta tra prima e terza commissione consiliare permanente in cui si tratterà il tema, la giunta voglia confermare l'intenzione di andare incontro alle richieste espresse dai genitori relative allo stralcio del parcheggio interno al giardino della scuola".