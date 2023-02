Parcheggio in via Putignano: "Quando sarà realizzato?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Oggi ho presentato un’interrogazione sollecitata da numerosi cittadini di Putignano, vista la mancanza di posti auto, per conoscere le tempistiche per la realizzazione del parcheggio previsto in via Putignano.

A inizio 2019 venne ripristinato il doppio senso di circolazione su via Putignano, togliendo di conseguenza numerosi parcheggi per i residenti e le poche attività rimaste. Di conseguenza era necessario trovare immediatamente altri parcheggi per compensare quelli tolti. Purtroppo a distanza di 3 anni non sono stati ancora realizzati.

Il 26 gennaio 2021 è stata adottata la delibera di Consiglio Comunale nella quale vi era un adeguamento cartografico del parcheggio pubblico nel quartiere di Putignano previsto dal regolamento urbanistico vigente all’interno di una corte e per la quale con la variante si proponeva la realizzazione di un parcheggio lungostrada, all’interno della medesima proprietà privata, “al fine di garantire sia un miglior utilizzo del parcheggio che un minore impatto nei confronti delle proprietà, tutelando altresì la corte esistente”.

Durante la 1 CCP del 10 maggio 2021, assieme alla partecipazione di alcuni cittadini del quartiere di Putignano, venne affrontata la variazione cartografica del parcheggio pubblico da realizzarsi a Putignano previo esproprio senza però avere certezze sulla realizzazione dell’intervento, infatti a mia precisa domanda la giunta non era stata in grado di fornirmi le tempistiche.

Il 15 maggio 2021 ho presentato un’interrogazione sul tema alla quale l’Ass.re Dringoli rispondeva che per eseguire gli espropri propedeutici alla realizzazione del parcheggio erano necessari qualche mese e che il numero degli stalli previsti era 10 compreso quello riservato ai disabili.

Solo con delibera n. 322 del 07/12/2022 la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo del parcheggio in via di Putignano con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, quindi a distanza di circa 2 anni dall’adozione della prima delibera.

Si apprende dal quadro economico che la cifra destinata per l’acquisizione delle aree è pari a 20.000,00 euro e per i lavori e le forniture 20.344,67 euro, quindi il quadro economico complessivo è pari a 53489,14 euro, un costo di circa 5mila euro a posto auto, che sicuramente non è poco per un parcheggio a raso.

Credo che sia giunto il momento per avere risposte certe sulla realizzazione di questo intervento visto che sono passati ormai diversi anni da quando è stato promesso e il cantiere non si vede ancora.

Marco Biondi

Consigliere Comunale PD