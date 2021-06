Parcheggio di via Cammeo a 100 euro al mese per i sanitari: "Dimenticate le promesse del sindaco"

Da 30 a 100 euro al mese. E’ dunque più di tre volte l’aumento richiesto dal primo giugno da Pisamo per il parcheggio di Via Cammeo per dipendenti ospedalieri, medici e infermieri, che lavorano nel presidio del Santa Chiara. Dopo la denuncia di alcuni giorni fa di questo balzello da parte dei Cobas Sanità di Pisa )“per tutti i mesi invernali i dipendenti ospedalieri hanno parcheggiato a proprie spese nel parcheggio di via Cammeo impedendone la chiusura certa visto che i turisti non potevano venire in città a causa delle restrizioni riguardanti gli spostamenti fuori di comuni di residenza”), a scendere ora in campo è il consigliere del Pd, Marco Biondi che ha presentato una interrogazione urgente al sindaco Conti. Quindi della questione se ne parlerà anche in Consiglio comunale.

“Dopo che l’emergenza sanitaria sembra ormai alle nostre spalle - afferma il consigliere Biondi - i soldi dei dipendenti ospedalieri fanno meno gola di quelli dei turisti e così per i medici e gli infermieri del Santa Chiara si ritorna alla situazione ante-Covid dimenticandosi delle tante promesse fatte dal sindaco Conti durante il lockdown. Una scelta che ha provocato un grande malumore tra tutti i dipendenti ospedalieri. Un modo non corretto soprattutto nei confronti di una categoria, quella dei medici e degli infermieri, che da sempre opera in grande difficoltà rischiando quotidianamente la propria vita. Ritornare immediatamente all'accordo tra Pisamo e Aoup per la concessione del parcheggio di Via Cammeo è urgente e quanto mai opportuno anche nella considerazione che i parcheggi limitrofi all'Ospedale del Santa Chiara non sono occupati totalmente dai turisti nemmeno in tempi normali”.