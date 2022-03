Ciclilandia a Tirrenia, la proposta: "Il parco sia intitolato a Ciro Plebe"

La consigliera comunale di Forza Italia Virginia Mancini relaziona sullo stato di avanzamento dei lavori nel parco e lancia la proposta di intitolazione dell'area ex Ciclilandia al suo originale fondatore. "Un luogo storico, molto amato - afferma - qui c'era la 'città della bici' che ha fatto parte dell'infanzia di tanti pisani, un parco di educazione stradale e cicloturismo per bambini e adolescenti: quattro chilometri di piste ciclabili, attrezzate con segnaletica, semafori, 150 mezzi a pedali e 'mini vigili', pronti a controllare e multare. Un luogo unico in Italia creato dall'indimenticabile Ciro Plebe, una persona che tutti ricordano con affetto, e il parco a lui dovrebbe essere intitolato".

"Siamo molto soddisfatti dell'avanzamento dei lavori per la riqualificazione del parco pubblico - ha poi aggiunto - che si concluderanno prima dell'estate. La giunta comunale aveva approvato già nell’ottobre scorso lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare. L’intervento, finanziato con risorse comunali, ha un costo previsto di circa 190mila euro, un’importante opera di riqualificazione per Tirrenia e per il nostro Litorale". "Con questo intervento - ha concluso - sarà nuovamente fruibile e accogliente uno spazio abbandonato per troppi anni all’incuria e al degrado, restituendo così a residenti e turisti un luogo di aggregazione che potrà anche essere utilizzato per eventi ed iniziative varie".