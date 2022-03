"Partita di calcio di beneficenza per l'Ucraina all'Arena Garibaldi"

"Ho appena presentato agli uffici una mozione che ha ricevuto già un consenso bipartisan per una partita di calcio pro-Ucraina, all'Areana Garibaldi Stadio Romeo Anconetani". Il consigliere Maurizio Nerini ha annunciato in una nota, oggi 11 marzo, l'iniziativa di solidarietà proposta al Consiglio Comunale di Pisa.

Il testo spiega i motivi: "Prendendo atto della perdurante situazione di guerra in Ucraina e del dramma vissuto dai profughi che scappano dal conflitto, visto che all'amministrazione, come proprietaria dello Stadio, possono essere riservate da convenzione delle giornate per eventi speciali, tenendo conto della sempre importante risposta su questi temi da parte della cittadinanza e vista la necessità di mettere su un'accoglienza dignitosa per chi scappa dalla guerra, con questo atto il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a prendere i dovuti accordi con la società del Pisa SC affinché si possa rapidamente svolgere una partita di calcio di beneficienza all'Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani, ma anche a coinvolgere nell'iniziativa tutte le associazioni di volontariato e tutte le istituzioni locali".

Quindi viene anche promosso un "appello a 360 gradi affinché si possa concretamente aiutare le persone che stanno vivendo questo dramma, semplicemente con una sana giornata di sport, logicamente tutta da costruire nei modi e nei tempi".