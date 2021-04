Partito Democratico, nuova segreteria a Pisa per "ripartire con energia ed entusiasmo"

Si rinnova la segreteria dell'Unione Comunale di Pisa del Partito Democratico, compattandosi sulla figura del nuovo segretario Enrico Letta. In una nota Ranieri Del Torto rilancia l'attività in quanto "l’elezione di Enrico Letta a segretario nazionale ha segnato un momento di svolta per tutto il partito e anche a Pisa vogliamo restituire al Pd quella centralità nella vita politica cittadina che si era persa negli scorsi mesi. In un momento in cui emerge sempre di più come questa Giunta sia incapace di dare risposte, noi ripartiremo dal dialogo con i cittadini, stanchi delle promesse non mantenute, con le associazioni, lasciate sole in questo momento di tremenda difficoltà, saremo al fianco dei lavoratori, delle categorie professionali, delle imprese".

Anche un mea culpa: "Dall’ascolto partiremo per costruire le nostre proposte con l’umiltà di chi sa riconoscere i propri errori, ma con la consapevolezza che il Partito Democratico ha al suo interno valori e capacità per rispondere alle sfide del futuro. Abbiamo l’ambizione di poter restituire a Pisa un ruolo di leader con progetti di sviluppo sostenibile e di innovazione, ma rendendo anche più vivibili i nostri quartieri che avranno sempre più bisogno di recuperare una socialità ed un’attenzione ai bisogni dell’altro".

Ecco quindi la nuova segreteria:

Area organizazzione e rinnovamento struttura

Referente: Silvana Agueci (tesoriere)

- Cirri Carlo Alberto (coordinatore segreteria, formazione, partecipazione)

- Valentina Ghelardi (responsabile organizzazione)

- Riccardo Porcedda (responsabile comunicazione)

Area rapporti con le associazioni e sviluppo della città

Referente: Giuliano Pizzanelli (presidente dell’Assemblea)

- Fabiana Angiolini (Scuola, istruzione, politiche di genere, pari opportunità)

- Lorenzo Cini (politiche sociali)

- Fabiano Martinelli (economia, lavoro, attività produttive)

- Francesca Napoli (urbanistica, lavori pubblici, ambiente, infrastrutture)

- Annalisa Scura (cultura, sport)

Area rapporti politici, costruzione alleanze e programma di governo

Referente: Ranieri del Torto

- Matteo Trapani (capogruppo)

- Ylenia Zambito (coordinatrice tavoli di lavoro)

Il coordinamento dei circoli rimarrà per il momento di competenza del segretario. Giovanni Saraco (segretario cittadino GD) ha competenze interne al partito, di

rapporti politici e con il tessuto cittadino per quanto riguarda l’organizzazione giovanile del partito.

"In questa segreteria ci sono donne e uomini che hanno già avuto ruoli politici ed altri che sono alla prima esperienza, c’è chi è stato amministratore in tempi più o meno recenti e chi ha vissuto altre esperienze di partecipazione, vi sono diversità di età e di storia politica. Questo è il Pd. Lavoreremo insieme per far crescere il partito e con il Pd un centrosinistra che sappia essere l’alternativa che merita la nostra città", conclude Del Torto.