Partito Democratico: costituito il coordinamento provinciale per la candidatura di Elly Schlein a segretario

Si è costituito il coordinamento provinciale di Pisa a sostegno della candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico, la cui guida sarà scelta con le primarie del 26 febbraio aperte a tutti gli elettori che si riconoscono nei valori centrosinistra.

Fanno parte del coordinamento Enrico Bruni, Matteo Cecchelli, Francesca Di Bella, Lorenzo Lazzerini, Gaia Moretti e Giovanni Russo. Il gruppo, tra i 20 e i 40 anni di età, rappresenta le aree della provincia e guiderà la campagna congressuale di Elly Schlein. Moretti e Russo, rispettivamente componente della segreteria dei Giovani Democratici e segretario comunale del Pd di Cascina, saranno i portavoce del coordinamento.

"Il Partito Democratico ha bisogno di rinnovare la propria proposta politica - affermano dal coordinamento - ci sono tre grandi questioni che un partito di sinistra deve mettere al centro. Il contrasto ad ogni forma di disuguaglianza, a partire da sanità e scuola che necessitano di più investimenti pubblici per garantire che nessuno sia lasciato indietro fino ad arrivare alla disuguaglianza territoriale dove va rigettato il disegno di questo Governo sull’autonomia differenziata. Il lavoro: precarietà e salari bassi hanno generato 3 milioni di lavoratori poveri e costretto molti giovani ad emigrare per trovare condizioni di lavoro migliori. Non è giusto che alcune multinazionali paghino tasse ridicole e il carico fiscale ricada sulle spalle di piccole-medie imprese e lavoratori. Il clima e l’ambiente: dobbiamo incentivare la transizione ecologica del tessuto produttivo per raggiungere la neutralità climatica e costruire un futuro sostenibile perché il cambiamento climatico è evidente e molto pericoloso".

Il gruppo di lavoro sarà integrato nelle prossime settimane. "Già in molti Comuni della provincia sono sorti comitati spontanei a sostegno della proposta di Schlein - conclude la nota - inoltre, molti Sindaci, amministratori locali e figure istituzionali di rilievo fanno già parte della squadra. Chiunque voglia dare il proprio contributo per costruire un Pd progressista, ecologista e popolare può scrivere a organizzazione@partedanoipisa.org".