Passata da Pisa la 'bicicletta della memoria' per ricordare l'importanza delle elezioni europee

A Pisa è arrivato con la sua bicicletta Giovanni Bloisi, noto come il “ciclista della memoria”, che sta portando in giro per l’Italia su due ruote la “memoria europea” nata a Ventotene, in occasione delle prossime elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno. Mercoledì 22 maggio è arrivato in piazza dei Miracoli e accolto all'assessora del comune di Pisa Frida Scarpa e dai vertici pisani, regionali e nazionali del Movimento federalista europeo e della Gioventù federalista, per poi proseguire il tragitto in città passando per piazza dei Cavalieri, piazza XX settembre, e terminare il percorso alla Domus Mazziniana, dove è stata inaugurata la "Panchina europea" e si è tenuto un momento di incontro e dibattito accompagnato da un aperitivo finale. L'iniziativa, patrocinata del Comune di Pisa e dal Parlamento europeo, ha visto l'adesione del Movimento Federalista Europeo-Mfe, la Gioventù Federalista Europea-Gfe, la Federazione italiana ambiente e bicicletta-Fiab, il coordinamento per la Federazione Europea FE 9-5, YVote, Service Civique Européen, Build EU2 e l’Associazione Mazziniana Italiana. Bloisi è partito dall'isola di Ventotene ed è diretto al Mortirolo nel punto dove è presente una panchina europea intitolata a David Sassoli. Giovedì è ripartito "scortato" dai ciclisti della Fiab di Pisa alla volta di Viareggio dove presenzierà ad un'altra iniziativa.

I giorni 8-9 giugno si voterà per le elezioni europee, con milioni di cittadini dell’Unione Europea che saranno chiamati al voto per eleggere il Parlamento Europeo. Si tratterà di elezioni decisive per lo scenario continentale che metteranno l'elettorato di fronte alla scelta tra un'Europa forte, che sia riferimento di pace e stabilità politica ed economica, ed un'altra ricattata dai nazionalismi e che continua a procedere con i limiti degli stati nazionali europei, ormai marginali e non più in grado di reggere una competizione globale che vede Cina e Usa le contrapposte protagoniste.



Un rafforzamento del processo di integrazione comunitaria non è più rinviabile, come il richiamo alla pace e ad una vera politica estera europea che possa stabilizzare un continente dove poco più di due anni fa ha visto il ritorno di una guerra e diverse aree di partenariato o di prossimità dove incombe la violenza bellica, come a Gaza e, nonostante il cessate il fuoco, in Libia.



Senza la consapevolezza di una svolta necessaria – qui e subito – prevarrà la rassegnazione e l’Europa sarà relegata a un ruolo marginale in un Mondo che deve affrontare sfide epocali: dalla rivoluzione climatica agli squilibri economico-sociali- territoriali, dalla rivoluzione digitale alla guerra, tornata ai confini della nostra Unione.Non possiamo però non dare un giusto ruolo al nostro presente: ovvero quello di rappresentare il punto in cui passato e futuro si incontrano. È necessario allora che i cittadini europei si interroghino sul senso dello stare assieme, soprattutto di una pacifica convivenza all'interno dell'Unione Europea che dalla fine della Seconda guerra mondiale ad oggi ha prevalso.



La “memoria storica” dell’unità europea, che da tantissimi decenni ci ricorda come pace e sviluppo garantiti dalle istituzioni europee fin dalla prima fondazione siano indispensabili, non è scontata. Una memoria che ha preso il via da coloro che, nel bel mezzo di una guerra mondiale nata in Europa, scrissero il “Manifesto per un’Europa libera e unita” passato alla storia come il Manifesto di Ventotene: libera dalle diverse ideologie del totalitarismo e unita per superare i nazionalismi, causa delle guerre ed oggi delle divisioni che ci rendono deboli e inermi.