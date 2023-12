Pd e Psi di Casciana Terme Lari: "Bene la nomina del nuovo assessore, adesso avanti decisi nell’interesse dei cittadini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il PSI e il PD giudicano positiva la nomina del consigliere Federico Tremolanti ad assessore. E adesso avanti con determinazione per concludere nel migliore dei modi il mandato amministrativo – così commentano i due partiti di maggioranza di Casciana Terme Lari, che proseguono - grazie al lavoro di questi anni stanno prendendo il via numerosi investimenti sul territorio legati alla rigenerazione urbana, che porteranno maggiore decoro e attenzione ai nostri centri, grazie anche agli oltre 6milioni di euro che l’Amministrazione comunale è riuscita a portare su questo territorio di contributi del PNRR ma anche dello Stato e della Regione.

Serve uno sforzo finale della nostra Amministrazione – continuano i due partiti - di attenzione per sostenere il commercio locale, per far tornare a correre la zona industriale di Perignano, per il rilancio delle Terme di Casciana – rispetto alle quali chiediamo anche alla Regione di sostenere con forza il percorso di riorganizzazione dell’azienda e la cessione al Comune della società di gestione – rilancio per il tramite del quale passa lo sviluppo di Casciana Terme in primis ma tutto questo territorio ed infine ma non certo per importanza la realizzazione della nuova scuola di Perignano.

Molto si è fatto su questi temi e vogliamo valorizzare quanto già fatto proprio portando in fondo le progettualità ricordate poc’anzi, e proprio questi temi e il lavoro da farsi intorno ad essi deve costituire il nucleo su cui vogliamo lavorare insieme per una nuova proposta di governo per il nostro Comune in vista delle elezioni del prossimo anno.