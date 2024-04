Pd Pisa: "Mozioni sul taglio delle accise, limitazione dei costi energetici, ztl bocciate in Consiglio comunale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La notizia di questi giorni è proprio l'aumento ulteriore del costo dell'energia e della benzina che sta colpendo con forza famiglie, imprese e associazioni.

Ieri è stata discussa in Consiglio comunale la nostra mozione della quale sono primo firmatario sul taglio delle accise e sull'introduzione di meccanismi di limitazione dei costi energetici. Una mozione che prendeva una posizione netta e chiedeva al governo di reintrodurre da subito le limitazioni e gli incentivi tolti in questi mesi e valutare proprio strumenti che vadano nella direzione della rigenerazione energetica, nell'utilizzo di energia green e nella calmierazione dei prezzi. La maggioranza in Consiglio comunale, senza intervenire nel dibattito, ha invece votato contro. Risulta certamente grave il fatto che i consiglieri del Comune di Pisa non prendano una posizione netta contro l'aumento dei costi che va a colpire famiglie e imprese solo per presa di posizione politica e non guardando invece al bene dei pisani. Nello stesso frangente la maggioranza ha votato contro alla discussione della nostra mozione che chiedeva una revisione immediata delle tariffe ZTL (introducendo eventualmente anche fascinazioni, varchi all'uscita e previsione di mobilità sostenibile alternativa) e delle ZSC (i parcheggi blu per residenti fuori dalla ZTL) che in questi mesi ha visto, in particolare quest'ultima, un raddoppio della stessa tariffa e un costo ormai insostenibile per molti.