"Quando le pensiline in piazza della Stazione?": sit in dell'associazione La città delle persone

Sit-in dell'associazione La città delle persone in piazza della Stazione per la mancanza delle pensiline, tema su cui la lista civica di Paolo Martinelli aveva presentato un question time in Consiglio comunale.



"Dopo il diniego a discutere in Consiglio il question time in cui chiedevamo quando verranno realizzate le pensiline in piazza della Stazione, il 12 maggio siamo usciti sui giornali chiedendo al vicesindaco Latrofa e all'amministrazione comunale di dare seguito alle promesse, ma ad oggi ancora nessuno ha risposto - sottolineano da La città delle persone - nonostante le promesse fatte quasi un anno fa dall'amministrazione, il piazzale della stazione è ancora senza le pensiline. Un anno di disagi con acqua, freddo e sole cocente potrà bastare? Con il caldo torrido che avanza, chiediamo che a stretto giro siano installate le pensiline promesse: sotto il sole il piazzale non è più accogliente né per i cittadini, né per i viaggiatori pendolari, né per gli studenti, né per i turisti".