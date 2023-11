Consiglio comunale: il Piano Operativo Comunale al centro della prossima seduta

I consiglieri comunali sono chiamati ad esprimersi, nella prossima seduta del Consiglio Comunale di lunedì 13 novembre (dalle 14 ad oltranza dei lavori) sul Piano Oprativo Comunale, cioè lo strumento che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia dell'intero territorio comunale. Sempre nella seduta di domani, inoltre, i consiglieri comunali designeranno 2 consiglieri per la Conferenza università-territorio e, infine, voteranno il Regolamento comunale per lo svolgimento dei servizi di mobilità a due ruote in sharing.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà aperta da i question time. Il primo è del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sul cavalcavia di Sant'Ermete, il secondo del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone) sull'incuria di alcuni passaggi pedonali e il terzo del consigliere Matteo Trapani (Pd) sull'alluvione di Marina di Pisa della scorsa settimana. Ai primi due question time risponderà l'assessore Raffaele Latrofa al terzo, invece, il sindaco di Pisa Michele Conti. Prevista la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio Comunale. La successiva seduta del Consiglio comunale si terrà lunedì 27 novembre.