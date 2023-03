Il Piano strutturale al centro dell'ultima seduta del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale si appresta a vivere l'ultima seduta dell'attuale legislatura: l'assemblea è convocata per martedì 28 marzo. L’inizio dei lavori è previsto per le 14 e si proseguirà ad oltranza: la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube del Consiglio Comunale. L'assemblea sarà aperta da un breve saluto del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai.

Per quanto riguarda gli argomenti in discussione si sottolinea, in particolare, il Piano strutturale per i Comuni di Pisa e Cascina. Il Piano strutturale definisce le strategie dello sviluppo territoriale mediante la definizione degli obiettivi per la programmazione del governo del territorio. Questo tema sarà introdotto dall'assessore all'urbanistica Massimno Dringoli. All’inizio di questa seduta, grazie a un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) si parlerà della base militare di Coltano. Gli risponderà il sindaco Michele Conti.

Le sedute del Consiglio comunale dell'attuale legislatura sono state 185, le riunioni della Conferenza dei capigruppo consiliari sono state 186 mentre le riunioni delle Commissioni consiliari sono state, invece, 1381.