Piano strutturale Pisa-Cascina: approvazione del Consiglio comunale

Maggioranza compatta sul Piano strutturale intercomunale: dopo due giorni di dibattito ininterrotto il Consiglio comunale, ieri pomeriggio 6 luglio l'assemblea ha approvato il documento, cioè la delibera che dà il via alla strategia urbanistica dello sviluppo territoriale comunale mediante l'indicazione e la definizione degli obiettivi e degli indirizzi. E' una delle decisioni più importanti dell'intera legislatura. I consigliere comunali hanno discusso oltre 100 osservazioni, 19 emendamenti e 8 ordini del giorno, senza che mancassero momenti di vivaci polemiche, come si poteva immaginare dalle posizioni espresse dagli stessi consiglieri.

I voti a favore sono stati 21, contrari 4. Hanno votato a favore i consiglieri comunali della Lega, di Fdi e di FI e il consigliere comunale Manuel Laurora (gruppo misto-Italexit). Non hanno partecipato al voto i consiglieri del M5S e Antonio Veronese (Patto civico). Contro i consiglieri del Pd e il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune).

Fra i commenti c'è quello della capogruppo consiliare di FdI, Giulia Gambini: "Pisa ha finalmente a disposizione un ulteriore importante strumento urbanistico per il suo sviluppo, oltre al Pums (piano urbano della mobilità sostenibile) e alla variate di Porta a Lucca-Stadio. Questi atti definiscono come vogliamo la Pisa del futuro, partendo da quello già in attuazione, con una visione di città in crescita e miglioramento, per un salto di qualità di tutta l'area vasta. Le decisioni prese vanno nella direzione che volevamo: la pulizia del tratto del perimetro urbanizzato, la possibilità di risolvere molti situazioni critiche pregresse, la riduzione del consumo di suolo".