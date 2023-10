Pinqua Cascina: solo cemento e scarsa attenzione ai conti pubblici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Lista Cascina civica-Lavoro Sviluppo Ambiente e l'Associazione Bene Comune organizzano per Venerdi 13 Ottobre 2023 alle ore 21 c/o il Circolo Arci Badia di Cascina in Via Toscoromagnola 2240 (g.c.) una Assemblea Pubblica sul Progetto che il Comune di Cascina intende realizzare facente parte del Pinqua Regionale e denominato C.A.S.C.I.N.A. Questo progetto inizialmente con un costo di 15 milioni di euro è arrivato alla cifra di 23 Milioni di euro con l'aggiunta di circa 6 milioni di risorse comunali. In questo incontro il consigliere comunale Fabio Poli e l' Arch. Franco Allegretti che al Comune di Cascina è stato anche il Dirigente all'Urbanistica dal 1994 al 1999, sulla base dei documenti presentati, spiegheranno di come si articola e in cosa consiste questo faraonico progetto. Un progetto che prevede ulteriore consumo di suolo, la costruzione di 42 alloggi nel Villaggio Santa Maria a San Frediano a Settimo, andando a intasare un' area che in origine doveva essere destinata a verde pubblico.