Pasqualino e Meini (Lega): "Nella premiazione del Pisa Beach Soccer tutta l'ipocrisia del Partito Democratico"

La Regione Toscana ha omaggiato il Pisa Beach Soccer per il grande traguardo raggiunto con la vittoria dello scudetto. Su tale evento, il Consigliere comunale della Lega Giovanni Pasqualino commenta: "Le Istituzioni hanno l’obbligo di stare accanto alle associazioni sportive del territorio, aiutandole con tutti i mezzi possibili per permettere alle stesse di svolgere la propria attività agonistica. Fa piacere dunque vedere un esponente di spicco del Partito Democratico pisano, il presidente del Consiglio regionale Mazzeo, insieme al presidente del Pisa Beach soccer; quello che però occorre dire è che lo stesso Pd, alla predetta società, negli anni, ha sempre voltato le spalle ed ecco, dunque, che l’ipocrisia del Partito Democratico scende in campo, per usare un termine sportivo".

"La società Pisa Beach Soccer - continua Pasqualino - chiede, infatti, da anni una struttura per potersi allenare, costretti spesso a ricorrere al trasporto della sabbia su gomma per poter svolgere gli allenamenti addirittura a Fornacette. Uno dei nostri impegni in campagna elettorale fu proprio quello di creare una Beach Arena sul nostro litorale. Il 13 ottobre 2020 il Consiglio comunale di Pisa approva, dunque, una mia mozione che chiede al sindaco e alla Giunta di inserire all’interno degli imminenti bandi arenili, una spiaggia dello sport cioè una Beach Arena, che potesse ospitare il Pisa Beach Soccer ed altre associazioni sportive che svolgono le attività sulla spiaggia. La mozione passa con i voti di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Patto Civico, vota contro Rifondazione Comunista mentre PD e M5S non partecipano al voto sperando in una mancanza del numero legale".

Pasqualino prosegue: "Ebbene a maggio 2021 Pages (Pubblica Assistenza) vince il bando arenile dove nasce la Beach Arena e dove il Pisa Beach Soccer trova casa. Se veramente vogliamo stare accanto alla squadra ed a chi permette loro di poter svolgere la propria attività, partiamo dal sistemare subito la triste situazione che si è venuta a creare all’Orange Beach; impegniamoci tutti, affinché la Pubblica Assistenza possa finalmente svolgere con serenità la propria attività e tifiamo insieme la nostra squadra". "E’ sicuramente importante e bello - conclude Pasqualino - vedere le Istituzioni accanto ad una società che ha scritto la storia a Pisa del Beach Soccer, ma cerchiamo di stargli accanto sempre, soprattutto quando necessitano del nostro supporto istituzionale".

Sulla vicenda interviene anche la Consigliera regionale Elena Meini: "L’ipocrisia del Partito Democratico non conosce limiti. Regione Toscana premia 'meritatamente' la società sportiva Pisa Beach Soccer per la straordinaria vittoria dello scudetto che ovviamente inorgoglisce tutti noi. Ciò che però mi lascia perplessa è vedere il Partito Democratico, assente negli anni alle tante richieste della società, omaggiare la squadra pur sapendo che durante la votazione della mozione per la realizzazione di una Beach Arena in Consiglio comunale a Pisa, presentata dal nostro Consigliere della Lega Giovanni Pasqualino e chiesta anche dalla società per poter svolgere regolarmente la propria attività agonistica, gli stessi hanno disertato il voto, mentre oggi festeggiano il grande successo del team al quale vanno i miei complimenti. Una vittoria storica che porta sul tetto d’Italia i il nome di Pisa e della Toscana".