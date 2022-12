Pisa decima Provincia per qualità della vita, i sindaci Pd: "Risultato corale"

"Siamo contenti e orgogliosi della classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita che vede la nostra provincia tra le prime dieci d'Italia. Un risultato che premia le scelte fatte in questo territorio e il lavoro portato avanti dai singoli comuni e dagli amministratori che coralmente rendono questa provincia una delle più vivibili d’italia per tutte e tutti". Il Partito Democratico, con il segretario provinciale di Pisa Oreste Sabatino, torna sulla classifica del quotidiano rimarcando il risultato della generalità del territorio, raccogliendo le reazioni dei sindaci. C'è soddisfazione infatti per la risalita fino alla top ten, con buoni risultati sotto tutti i punti di vista della vivibilità, anche se restano le difficoltà sul fronte abitativo e soprattutto per la sicurezza.

Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina: "E' un grande motivo di soddisfazione vedere la nostra Provincia collocarsi tra le prime nella classifica del Sole24Ore. Il territorio pisano è storicamente 'policentrico' e il risultato raggiunto deriva dalle attività delle amministrazioni e della società in un ambito vasto, che va dall’area pisana, alla Valdera, al comprensorio del Cuoio a Valdicecina e Colline. Con caratteristiche economiche e demografiche diverse ogni Comune dà il proprio contributo in termini di qualità, dato che circa l’80% degli abitanti risiede fuori dal Comune capoluogo di Provincia. E per il nostro Comune abbiamo intenzione di proseguire la crescita in ambito ambientale, con la significativa bonifica del sito della ex-Decoindustria".

E dalla Valdera, il sindaco di Casciana Terme Lari e presidente dell’Unione Valdera Mirko Terreni: "Come Valdera sicuri di aver contribuito, come il resto dei territori, a raggiungere questo importante risultato per la qualità dei servizi che i nostri Comuni offrono ai residenti. Penso alle risposte che la Valdera riesce a dare ai suoi cittadini in termini di sistema integrato socio-sanitario così come in materia di servizi scolastici ed educativi. Lo dimostra il riconoscimento di Mensa Scolastica Biologica Certificata ricevuto direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di cui si posso fregiare le mense scolastiche di tutti i comuni che fanno parte dell’Unione Valdera".

Soddisfatti anche i sindaci Simone Giglioli, con una San Miniato che quest’anno festeggia i 400 anni anni dal titolo di Città e che gode di un "contesto sociale e di servizi che la fa essere assai attrattiva"; e di Volterra, Giacomo Santi, che evidenzia come "la qualità della vita risulta essere migliore nelle aree intermedie, risultato che viene raggiunto anche grazie alla rete di comuni che fanno parte della provincia. Queste diverse realtà offrono infatti servizi essenziali a misura d’uomo e concorrono a un netto miglioramento della qualità della vita".

Massimiliano Angori, da poco rieletto presidente della Provincia a sindaco di Vecchiano, fa luce sulle "bellezze artistiche, storiche e naturalistiche che costellano il territorio pisano, facendo sì che la provincia sia terra di eccellenze anche dal punto di vista enogastronomico e dei prodotti tipici. E’ un risultato frutto di un lavoro corale, degli enti locali nel loro insieme, capaci di offrire servizi e tutela del territorio, ognuno secondo le proprie peculiarità".

Conclude il Segretario provinciale Sabatino: "Il nostro è un territorio vario e con realtà diverse tra loro ma con una serie di elementi comuni e tipici che lo rendono unico e riconoscibile. Una provincia che mette insieme piccoli borghi e centri medio grandi e che può godere di un capoluogo che ha di per sé una grande forza attrattiva in termini di turismo, servizi, università e cultura e che con serie scelte strategiche potrà crescere sempre di più e continuare a migliorare la vita delle sue cittadine e dei suoi cittadini".