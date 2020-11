Pisa fuori dalla corsa per la Capitale della cultura: "La Giunta non ci ha mai creduto"

Pisa fuori dalla corsa della Capitale della cultura italiana (con Volterra che procede in finale), apre il dibattito politico sulla candidatura della Città della Torre e sull'ambito culturale, con i consiglieri Pd Olivia Picchi e Vladimiro Basta che si dicono "rammaricati per l'esclusione, ma la Giunta non ci ha mai creduto".

"Buscemi prima e Magnani poi - proseguono - hanno fatto una scelta precisa: eliminare il tessuto sociale, economico e di patrimonio culturale di tutto il settore della cultura pisana. La candidatura a capitale della cultura 2022 è sempre stato solo un bluff, qualcosa per cercare di annebbiare la realtà e distrarre dal disastro reale che stava e sta avvenendo in città. Basta vedere come si è condotta la preparazione del dossier: chiuse menti eccellenti in una stanza senza nessun percorso partecipativo e attrattivo di nuove idee e realtà. Senza nessun risalto mediatico. Basta vedere la scarsissima adesione delle istituzioni e realtà sociali anche del territorio: proveranno a dire che si tratta di colore politico, in realtà nell'arroganza di azione che contraddistingue questa giunta, si è provveduto solo a mandare una mail di richiesta di partenariato e tardiva rispetto ai tempi della candidatura. Non una telefonata, non un progetto condiviso e costruito con il resto dell'area pisana".

Ancora sul contenuto del dossier: "Nulla da dire, solo che è diametralmente opposto all'azione di questa giunta. Si fa sfoggio di eventi di rilievo ed eccellenze che Conti e la sua maggioranza hanno deciso di non sostenere più: robotica, Pisa Folk, Pisa Book per citarne alcuni. Un dossier che parla molto di 'come eravamo', peccato che quella Pisa grazie a loro non esiste più. Si nomina anche il Murale di Keith Haring ricordando la sua lotta contro le discriminazioni e per i diritti civili. Non male per un comune che è uscito dalla rete Ready e che ha negato il patrocinio al Toscana Pride di due anni fa. Bipolarità o mistificazione per una nuova consapevolezza? Quello che è certo è che c'è l'ennesima bocciatura di Magnani che in commissione ha definito centrale il progetto di candidatura per lo sviluppo delle politiche culturali cittadine e iniziativa sulla quale si basava tutta l'azione del proprio assessorato. Forse sapeva di perdere e voleva una scusa per non fare nulla altri due anni?".

"L'imbarazzo è alto - concludono Picchi e Basta - una città come Pisa, per la sua storia e tradizione non può essere sottoposta a tutto questo. Magnani abbia un sussulto di dignità: si dimetta e Conti capisca che è sulla cultura e su quello che ruota intorno ad essa che si costruiscono le città (e i cittadini) ed il loro futuro".