Centro sportivo del Pisa SC e valutazione dell'Arena Garibaldi: botta e risposta tra maggioranza e opposizione

Dura polemica del consigliere Marco Biondi (PD), sullo stadio. "Ennesima cancellazione - attacca l'ìesponente dem - della prima commissione urbanistica della discussione sullo stato del rilascio del permesso a costruire per il Pisa Training Center, la perizia sulla valutazione economica dell’Arena Garibaldi affidata a professionisti esterni, i lavori da eseguirsi presso lo stadio in queste settimane prima dell’inizio del campionato".

"Rimango basito che mi venga comunicato che una Commissione richiesta da tempo e calendarizzata per il 18 luglio venga cancellata a pochi giorni dal suo svolgimento" aggiunge Biondi. "Se l’amministrazione comunale guidata da Michele Conti è in difficoltà per quanto riguarda l’iter autorizzativo del Pisa Training Center, si prevedeva il rilascio nei primi mesi del 2024 e poi a giugno, si venga comunque a relazionare in commissione sullo stato della perizia dello stadio. Visto che a novembre 2023 si sosteneva che la perizia sulla valutazione economica dell’Arena era stata affidata a professionisti esterni, dopo 8 mesi è stata fatta?"

"Durante l’ultima partita di campionato con il Sudtirol i tifosi avevano sollecitato e inviato le varie componenti 'a lavorare per una curva a capienza popolare', anche dopo l’ampliamento del cosiddetto curvino. Si possono dare risposte a queste richieste o continuiamo a trincerarsi nel silenzio?" chiede ancora Marco Biondi.

"Vista la squadra in ritiro a Bormio, l’uscita del calendario per il prossimo campionato e l’arrivo di un allenatore, Inzaghi, che fa ben sperare credo sia poco rispettoso verso i tifosi cancellare una commissione prevista e non dare risposte adeguate a chi le chiede".

A stretto giro di posta arriva la risposta di Angelo Ciavarrella (Pisa al Centro), presidente della prima commissione consiliare permanente: "Spiace leggere alcune speculazioni in merito alle presunte motivazioni che mi avrebbero portato, d’accordo con la giunta, a posticipare l’incontro della prima commissione consiliare permanente sulle tematiche relative al Pisa Training Center e all’Arena Garibaldi".

"Difatti - spiega Ciavarrella - la riunione in programma per giovedì 18 luglio non aveva nessun ruolo nell’ambito dell’iter autorizzativo per la realizzazione del Pisa Training Center, non prevedeva l’espressione di nessun parere da parte nostra ma aveva solo un fine informativo volto a soddisfare una richiesta pervenuta dai consiglieri di minoranza. In tal senso, considerato che l’iter autorizzativo sta andando avanti regolarmente e non sono sopraggiunte novità di rilievo tali da giustificare la convocazione di una commissione, si è semplicemente deciso di rimandare l’incontro a settembre".

"Personalmente, ma certo di interpretare i sentimenti dei miei colleghi di maggioranza, e nel rispetto del ruolo delle opposizioni, preferirei che su un argomento delicato quale il Pisa Training Center e il futuro dell’Arena Garibaldi, vi fosse maggiore responsabilità da parte di tutti quanti evitando di diffondere notizie distorte che non fanno bene alla nostra città".