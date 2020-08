Pista ciclabile lungo viale delle Cascine, Biondi (Pd): "Da tempo la chiediamo ma la Lega ha bocciato la nostra proposta"

"Ben venga la realizzazione di una pista ciclabile in sede protetta, da tempo la stiamo chiedendo". Ad intervenire sulla pista ciclabile su Viale delle Cascine, che lo stesso Ente Parco ha giudicato come fondamentale, è il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Biondi.

"Nel 2019 abbiamo già proposto più volte l’intervento di realizzazione di una pista ciclabile in sede protetta ed una sistemazione paesaggistica del viale delle Cascine, viale su cui insiste anche un vincolo paesaggistico - sottolinea Biondi - abbiamo presentato un’interrogazione e un ordine del giorno nella previsione di Bilancio 2020-2022, ben prima del Covid-19 e dei disagi creati con il parcheggio selvaggio lungo il viale delle Cascine, a dimostrazione che le nostre idee e la nostra visione era corretta. Purtroppo il nostro odg proposto nel dicembre 2019, che chiedeva di programmare l’iter procedurale necessario alla realizzazione di un progetto di sistemazione del viale delle Cascine concordandolo con gli operatori ippici presenti sul territorio e creando una pista ciclopedonale idonea e sicura, venne bocciato dalla Lega e dagli altri partiti di maggioranza, senza alcuna motivazione. Probabilmente solo perché l’idea non era nata da loro ma dall’opposizione".

"Ora a distanza di 6 mesi la nostra proposta viene ripresa come tante altre, il tempo è galantuomo ma bisognerebbe riconoscere i propri errori ed avere onestà di dire chi l’aveva proposta - prosegue Biondi - la tenuta di San Rossore rappresenta un parco verde importantissimo per la città di Pisa, forse il più importante e l’obiettivo futuro deve essere quello di incentivare l’utilizzo della Tenuta mediante la mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta. Migliorando anche l’offerta interna al parco con un turismo sostenibile e attività culturali".

"Contemporaneamente quando si pensa di modificare e di valorizzare il viale delle Cascine, quale porta principale d’accesso alla Tenuta di San Rossore, non si può prescindere dalla presenza di una realtà importante per l’ippica italiana, che nel complesso nazionale risulta in forte crisi. Visto che il viale delle Cascine è utilizzato, nei due sensi con i due braccetti, anche per l’accesso dei cavalli all’ippodromo e alle piste di allenamento è fondamentale coinvolgere gli operatori ippici e l’Alfea in un'eventuale riorganizzazione e sistemazione del viale - aggiunge il consigliere Biondi - la realizzazione di una pista ciclabile sicura e protetta è ancora più importante vista la prossima realizzazione della rotatoria tra l’Aurelia e il viale della Cascine con la previsione di semafori a chiamata per gli attraversamenti ciclopedonali, realizzare una ciclabile sicura vuol dire dare continuità di percorso tra il centro e la Tenuta".