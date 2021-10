Torselli (FdI): "Giani ha escluso le opposizioni dalla visita del presidente Mattarella"

"Ci spiace constatare che il presidente Giani continui ad utilizzare le istituzioni come se fossero proprietà esclusiva della sua parte politica. Oggi, in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni del progetto 'GiovaniSì', nessun esponente del nostro gruppo consiliare è stato invitato alla cerimonia nel Parco di San Rossore. A quanto pare, Giani non ha capito che Sergio Mattarella è il presidente di tutta la Nazione, e non soltanto di coloro che governano, al momento, la nostra Regione": è l'accusa che lancia Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano.



"Il Pd ha seri problemi a. E' una vergogna che la sinistra toscana, sempre pronta a farsi paladina dell’antifascismo e a farsi fintamente depositaria dei principi democratici,da eventi di natura istituzionale. Abbiamo scritto al presidente Mattarella per scusarci per la nostra assenza spiegandogli che il Pd toscano è solito avere questinei confronti delle istituzioni. E' ora di finirla, la Toscana non è della sinistra ma dei cittadini che qui vivono e lavorano".