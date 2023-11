"Arroganza ed efficienza propagandata ossessivamente": La città delle persone contro Latrofa

"I cittadini ci segnalano continuamente situazioni di incuria, degrado e abbandono nei quartieri della città. E' nostro dovere di consiglieri portare tali segnalazioni in Consiglio e chiedere all'Amministrazione di intervenire. Per questo siamo veramente stufi dell'atteggiamento sprezzante e arrogante con cui questa giunta, in particolare l'assessore Latrofa, risponde a ogni segnalazione, senza rispetto per i cittadini e per noi consiglieri e lo vogliamo segnalare pubblicamente".

Così in una nota i consiglieri della lista civica La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, che critica l'amministrazione e in particolare il responsabile per i lavori pubblici. "L'ultimo caso - scrivono - è stato quello del nostro question time sul degrado dell'immobile tra via Lucchese e via Firenze e degli adiacenti passaggi pedonali, una situazione da tempo sotto gli occhi di tutti. L'assessore Latrofa, con la consueta arroganza dei toni e delle parole, ha negato che fosse una questione urgente, adducendo l'incredibile argomentazione che il degrado in quel punto c'è da molti anni, salvo poi dover riconoscere lo stato dei fatti leggendo la risposta del dirigente competente. Sarebbe bene - incalzano Martinelli, Gionfriddo e Lacroce - che il presidente del Consiglio Bargagna e il sindaco Conti richiamassero l'assessore a un maggiore rispetto verso le istanze dei cittadini e il ruolo di noi consiglieri".

"All'assessore Latrofa - concludono - vogliamo semplicemente dire di rassegnarsi, perché noi continueremo a portare la voce dei cittadini in Consiglio e a puntare i fari sulle molte mancanze di questa Amministrazione, anche se questo rovina la narrazione di efficienza ossessivamente propagandata in questi anni, a suon di frettolosi tagli di nastri miracolosamente spariti dopo la campagna elettorale".