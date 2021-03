Polemica sui pannelli luminosi a Calci: "La minoranza sottovaluta i temi della protezione civile"

"La minoranza risponde piccata ai nostri post in cui chiariamo ai cittadini motivi e utilità dell’istallazione dei pannelli luminosi innovativi all’ ingresso del paese lungo le due vie provinciali. E’ indubbio che si possano avere vedute diverse e priorità diverse su come spendere soldi dei capitoli di bilancio. Ognuno ha il proprio mandato di programma e chi è stato scelto dalla maggioranza dei cittadini porta avanti il proprio con responsabilità e preparazione. Quindi dire 'quei soldi potevano essere spesi diversamente' e 'potevano soddisfare priorità vere (?)', francamente, lascia il tempo che trova".

Risponde così alla minoranza calcesana Francesca Meneghini, capogruppo di Centrosinistra-Porgetto Calci 2024, alla presa di posizione di Uniti per Calci. "Non staremo qui a ripetere l’utilità di quei pannelli, ci preoccupa solo che la minoranza insista nel sottovalutare le azioni dell’amministrazione in ambito di sicurezza e protezione civile. Continuano a parlare di doppione del sistema di allerta telefonico, senza considerare che questi pannelli forniranno informazioni utili non solo ai cittadini ma anche alle tante persone che visitano il paese da fuori, o ai semplici fruitori delle due strade".

"Si sottovaluta - incalza Meneghini - l’importanza di un investimento per eventuali, si spera poche, emergenze nel territorio. Vi chiediamo: non è utile informare i turisti delle chiusure della strada del Serra prima che file di auto si avventurino nelle tortuose strade di Castelmaggiore? Non sarebbe stato utile poter aggiornare cittadini e avventori della situazione strade e lavori della Protezione Civile nei giorni successivi all’incendio?".