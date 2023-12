Politiche pro natalità e famiglia, il ruolo delle amministrazioni comunali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Presentato a Pisa il Network Comuni Amici della Famiglia, Network nazionale che raggruppa tutte le amministrazioni comunali e le organizzazioni che intendono promuovere nei propri territori politiche di sostegno al benessere delle famiglie. L’incontro, voluto dall’Associazione Family Day di Pisa col Patrocinio del Comune di Pisa ha visto gli interventi di Giovanna Bonanno, Assessore alle politiche sociali, Pino Morandini, Vice presedente del Movimento per la Vita e Paolo Puglisi, Consigliere Nazionale dell’Associazione “Famiglie numerose” (ANFN). Il convegno dal titolo: Politiche pro natalità e famiglia: quale ruolo per i comuni è stato introdotto da Aldo Ciappi a nome dell’associazione organizzatrice, che ha presentato i drammatici numeri relativi al crollo demografico nazionale e le prospettive per i decenni futuri che obbligano ad una presa di coscienza del grave problema per invertire in fretta la tendenza. Il Comune di Pisa si sta già muovendo su questa strada con aiuti strutturali e misure specifiche, come ha spiegato l’Assessore Bonanno. Bonus mamma, bonus bebè, riduzione delle tariffe nidi prima infanzia e per quelle dei centri estivi perché è sempre più urgente, accanto agli aiuti economici, acquisire la consapevolezza del problema. Proprio su questo si è soffermato Pino Morandini, ex magistrato, “un paese che invecchia è meno dinamico, l’impoverimento relazionale comporta un impoverimento generale”. Ma come siamo arrivati ad avere una natalità come nel 1943? Si sono ridotte le donne in età feconda, meno coppie si sposano e c’è una propensione crescente ad avere zero figli. Queste, secondo Morandini, le cause che sono anche e principalmente cause culturali. “Ma occorre dare speranza ai nostri giovani e invertire la rotta e per farlo occorre una volontà politica che, a livello locale, si sta già realizzando in alcuni comuni virtuosi, come Pisa o nella mia Trento”. E il Network Comuni amici della Famiglia è importante, ha concluso Puglisi, che con l’ANFN ha un ruolo trainante nel Network, per stimolare iniziative di politiche familiari e innescare un processo culturale orientato al benessere della famiglia. Al network hanno aderito già 180 comuni e speriamo che presto anche Pisa sia tra questi e l’assessore Bonanno ha dato garanzie su questo. Presenti in sala i rappresentanti del CAV con la presidente Irene Bonaccorsi e Past President Maria Assunta Ancora, del MPV con Daniela Musumeci e Pietro Ognibene, referente regionale ANFN.