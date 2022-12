Ponte crollato a Monteverdi Marittimo: "Gestione inadeguata della viabilità, la Provincia si attivi per i piccoli Comuni"

"Adesso l'interruzione della viabilità si tradurrà in un problema anche economico per il Comune di Monteverdi, un danno che riguarderà i prossimi mesi, se non anni, visti i tempi dell'ente - prosegue Moschi - riteniamo del tutto insufficiente e inadeguata la gestione della viabilità della Provincia di Pisa: il presidente Angori e il suo delegato Giacomo Santi dovrebbero chiedere scusa ai cittadini di Monteverdi così come ai cittadini di tutta la Valdicecina per i continui ritardi e reinvii di opere, come nel caso di Castelnuovo, i cui lavori sono fermi nonostante finanziati".



"Adesso l'unica cosa da fare è una ricognizione completa di tutti i ponti e i cavalcavia della provincia, capire lo stato di salute delle strade e intervenire. Ma soprattutto bisogna smetterla con l'idea subdola che 'lontano dal capoluogo non si nota' - aggiunge Moschi - a furia di attendere, in periferia, si rischia l'isolamento. La Provincia si faccia piuttosto garante dei piccoli Comuni, si attivi per recuperare i finanziamenti necessari per ripristinare e migliorare la viabilità dove c'è bisogno. Altrimenti si lasci spazio ad altri amministratori che abbiano sensibilità e voglia di risolvere i problemi dei territori. La Valdicecina non può continuare ad essere considerata la Cenerentola della Provincia!".