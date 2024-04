Decisione nel merito condivisa, ma non nel metodo. Il consigliere comunale Pd Marco Biondi, con una nota, commenta con una punta di amaro l'atto della giunta pisana per l'intitolazione del ponte ciclopedonale Riglione-Cisanello a Ugo Melani, indimenticata personalità cittadina che ha fatto da traghettatore fra le sponde dal 1945 al 1980 con la sua barca.

"Il ricordo di Ugo Melani è ancora vivo in molte persone - riconosce Biondi - considerato che è stato un punto di riferimento per tanti pisani, in quanto la sua barca era l'unico modo per moltissime persone per raggiungere Pisa in poco tempo dalle campagne di Riglione". L'intitolazione a lui della struttura "è atto corretto e giusto riconoscimento". Tuttavia "politicamente, ancora una volta ci troviamo di fronte ad una scorrettezza istituzionale", ritiene il consigliere. Che ricostruisce: "A giugno 2023, appena insediato il nuovo Consiglio comunale, avevo presentato una mozione urgente, la mia prima del nuovo mandato, per l'intitolazione del Ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello a Ugo Melani, vista la recente inaugurazione durante la campagna elettorale. Urgenza che venne bocciata con interventi contrari soprattutto del gruppo di Fratelli d'Italia, che paventarono la possibilità di intitolare il ponte a un'altra figura e senza dare certezze sul nominativo di Ugo Melani. Dopo la bocciatura in Consiglio comunale, la mozione venne accantonata dall'attuale maggioranza e non più discussa, seppur fosse una delle prime presentate della nuova consiliatura".

E si arriva al punto dolente: "Sapere che la giunta ha deciso di intitolare il ponte a Ugo Melani mi trova sicuramente soddisfatto, anche se la scelta migliore sarebbe stata quella di passare dal Consiglio comunale, aperto alla cittadinanza, e non farlo passare come un atto privato ed interno all'attuale giunta".

I motivi sono due, per Biondi. Il primo lo riguarda: "Trovo imbarazzante e scorretto che nella delibera di giunta sia stato allegato il cv di Ugo Melani, copiando integralmente la descrizione fatta dal sottoscritto nella mozione presentata il 21 giugno 2023 e senza citare in nessun modo la fonte. Non credo sia corretto copiare gli atti di altri consiglieri senza citare la fonte e facendoli passare come propri".

La seconda critica, sempre legata alla modalità di intitolazione, riguarda l'interesse che si era generato nel tempo per associare Ugo Melani a questa parte di territorio: "Quella di approvare l'intitolazione con una delibera di giunta è stato uno sgarbo anche nei confronti dei promotori delle varie raccolte firme, per intestare il ponte a Melani, sia online sia cartacee, una promossa dal Comitato di quartiere Oratoio e Riglione, che aveva raccolto il consenso di numerosi abitanti dei quartieri". Non avere un passaggio nell'assemblea cittadina viene quindi ritenuta una sorta di privazione: "Spero che l'apposizione di una targa sul Ponte - conclude Biondi - possa essere un atto che possa trovare coinvolti tutti i cittadini, le associazioni e i comitati, che si sono impegnati per raggiungere questa intitolazione a Ugo Melani".