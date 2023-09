Attacco degli esponenti di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli, Gian Paolo Quercetani e Antonio Miccoli all'amministrazione comunale di Pontedera, per il decoro al parco Bella di Mai. "Stendini, parti di sedie, bottiglie di vetro e sporcizia di vario genere - denunciano - è questo lo scenario che si presenta. Il degrado è evidente e come se non bastasse, da quanto ci riferiscono i residenti esasperati della zona, in pieno giorno gli extracomunitari fanno i propri bisogni indisturbati all'interno del parco".

"Ma qual è la cosa che fa più arrabbiare? - insistono - All'interno del parco è presente una panchina inclusiva, installata nel marzo 2022 su proposta di Fratelli d'Italia. Ecco il rispetto che ha l'Amministrazione per i cittadini diversamente abili, come può una persona in carrozzina accedere al parco? E come può sentirsi sicura viste le persone che frequentano il parco?".

"Visto che molti cittadini ci segnalano la presenza di spaccio all'interno del parco - concludono - vogliamo concludere con un appello all'amministrazione comunale per rendere Pontedera una città sicura: intensifichiamo i controlli e cerchiamo in tutti i modi di arginare il fenomeno dello spaccio e vivacchismo da parte di certe persone. E' necessario un messaggio forte che dovrebbe lanciare chi amministra un comune: Pontedera non è la città dello spaccio e dove regna l'anarchia. Anarchia, ci teniamo a sottolineare, solo per una parte della popolazione".

Matteo Bagnoli, Gian Paolo Quercetani, Antonio Miccoli

Fratelli d'Italia Pontedera