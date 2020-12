Pontedera, Fratelli d'Italia: "Cimiteri nel degrado più assoluto, servono interventi urgenti"

Fratelli d'Italia Pontedera, con Matteo Bagnoli, Daniela Luperini e Matteo Arcenni, attacca l'amministrazione sullo stato di "degrado e abbandono in cui riversano i 5 cimiteri presenti sul territorio comunale, quello centrale, a Pontedera, e quelli delle frazioni di La Rotta, Treggiaia, Montecastello e Gello".

Le strutture, gestite dal Comune di Pontedera, hanno "intere pareti che cascano a pezzi, voragini nel soffitto e aree transennate che da tempo attendono di essere sistemate. C’è urgente bisogno di una ristrutturazione seria e qualificata", dicono i rappresentati. "Per questo motivo - spiegano - abbiamo presentato un’interpellanza che verrà discussa nel consiglio del 30 dicembre 2020 per sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire subito. In modo tale che sia predisposta al più presto sia la messa in sicurezza che la ristrutturazione di tutti e cinque i cimiteri comunali".