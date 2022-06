Partiti: i consiglieri Amore e Tolaini restano nel Movimento 5 Stelle di Conte

Il gruppo consiliare del M5S di Pisa resta dentro al Movimento e sostiene la guida del presidente Conte. Così, questa mattina, in una breve nota, i consiglieri di Pisa Gabriele Amore (capogruppo) e Alessandro Tolaini: "Il Movimento 5 Stelle di Pisa sostiene la guida del presidente Conte con convinzione e fiducia. La fuoriuscita dei parlamentari avvenuta in spregio al vincolo di mandato che da sempre ha costituito uno dei capisaldi della nostra storia politica, non può che essere vista come un fatto positivo all'interno del processo di rioganizzazione del Movimento appena avviato, che certo non ha bisogno di portavoci traditori del mandato elettorale ricevuto".