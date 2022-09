Nasce Renew Pisa e lancia la sfida per le elezioni amministrative del 2023

Si chiama Renew Pisa, guarda all'Europa e al territorio. E la sua nascita, ufficializzata lunedì 19 settembre a Pisa, apre le porte a un nuovo soggetto politico che si candida già a far sentire la propria voce anche alle prossime elezioni amministrative 2023. A presentare Renew Pisa ieri, nella sede in lungarno del comitato elettorale Italia Viva-Azione, sono stati i due soci fondatori Carlo Lazzeroni (coordinatore comunale Italia Viva) e Sergio Piane (coordinatore comunale Azione), l'onorevole Nicola Danti, eurodeputato e vice presidente Gruppo Renew Europe e Michele Passarelli, candidato al collegio uninominale della Camera dei Deputati per il Terzo Polo.

"Sarà una 'casa' aperta e inclusiva - spiegano Lazzeroni e Piane - Un'associazione di cultura politica, che vuole dar vita ad un movimento che lavorerà su Pisa per rinnovarla e riportarla ad essere una città di dimensione internazionale. Un soggetto che da subito si impegnerà per radicare in città una nuova cultura politica che si richiami ai principi e ai valori di Renew Europe. L’intento è quello di costruire un'alternativa per i molti delusi da una politica incentrata su schieramenti ideologici e fautori di una politica dell’odio, divisiva e pregiudiziale, incapace di guardare alla vera radice dei problemi con l’intento di risolverli".

Il percorso nasce adesso, a pochi giorni dalle urne. "Sono orgoglioso - queste le parole di Michele Passarelli - di essere il portavoce, in questa fase, di un progetto politico che, oltre che proporsi per il governo per il paese oggi, vuole costruire un’alternativa di governo anche a Pisa. Il Terzo Polo può essere la grande sorpresa del prossimo 25 settembre ma sono certo che per noi questa data non è altro che l’inizio di un cammino che, anche a Pisa, ci vedrà crescere e consolidarci in una proposta di governo della città, che spinga la classe politica pisana ad esprimersi sul futuro cittadino, su quel progetto di città dei prossimi 30 anni, di cui nessuno parla. Queste elezioni sono quindi per noi un punto di partenza, non certo un punto di arrivo e l’entusiasmo che stiamo raccogliendo in città in questi ultimi giorni non può che darci un ulteriore stimolo per continuare nel nostro lavoro per Pisa ed i pisani".

"Quella di Pisa è una tappa importante - così, infine, Nicola Danti - l'inizio di un percorso che risponderà a tutte quelle persone che, da lunedì, sentiranno il bisogno di una nuova casa per riconoscersi ancora in quei valori e in quei principi che il gioco degli schieramenti e delle alleanze non garantisce più. Una casa che avrà il suo ruolo, oltre che nella politica nazionale, anche sul territorio".