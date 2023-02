Presidio davanti alla Leonardo Spa di Ospedaletto: "Case e servizi sociali, non armi e militari"

Si è svolto oggi, 23 febbraio, un presidio promosso da Potere al Popolo! Pisa e Cambiare Rotta davanti alla sede di Leonardo Spa a Ospedaletto, dove vengono prodotti i droni/elicotteri militari Awhero. "L'economia del nostro territorio - scrivono in una nota le formazioni politiche - dall'Università ai centri di ricerca, passando per le infrastrutture logistiche e le tante basi militari, sta subendo una complessiva riconversione bellica, facendo di Pisa un vero e proprio hub militare".

"L'escalation guerrafondaia fomentata dal Governo Meloni, supino ai dettami di Nato e Ue, in continuità con Draghi e i governi precedenti - insistono - trasforma il nostro territorio in un obiettivo sensibile, già pesantemente occupato da basi militari con un ruolo offensivo nelle guerre mosse dagli Usa in mezzo mondo come quella di Camp Darby!". Il riferimento poi a Coltano: "Il Sindaco Conti obbedisce e dice sì a 190 milioni per una nuova base militare sui nostri territori, distogliendo queste risorse dai servizi sociali e dall'edilizia popolare, mentre aumentano sfratti e bisognosi di casa".

Lanciato poi il prossimo appuntamento di mobilitazione: "Da Pisa a Genova, verso la manifestazione nazionale del 25 febbraio contro la guerra 'Abbassate le armi, alzate i salari', diciamo forte e chiaro di finirla con la presenza di strutture che esportano morte nel mondo, facendo macinare profitti miliardari agli industriali delle armi e riorientare tutte le spese pubbliche nelle vere priorità per le classi popolari: sostegno ai salari, diritto allo studio, contrasto al carovita, diritto alla casa, per la sanità e i servizi pubblici!".