Un presidio davanti alla Prefettura di Pisa si è svolto oggi, 13 luglio, a seguito il caso dell'aggressione a sfondo razzista subita da Ibrahima Dieng, come denunciato dallo stesso lavoratore e residente da molti anni in città. Nelle immediatezze del fatto tanti esponenti politici hanno manifestato solidarietà alla vittima e condannato il gesto, fra cui anche il sindaco di Pisa Michele Conti. In piazza stamattina erano presenti un centinaio di persone.

Fra molti volti noti della politica locale, è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni: "Oggi siamo davanti alla Prefettura di Pisa con tanti cittadini solidali con Ibrahima Dieng, presidente dell'Unità migranti in questa città, un cittadino italiano che vive qua da oltre 20 anni. Non è un caso isolato - ha affermato il leader di Sinistra Italiana - non siamo di fronte ad un episodio sporadico, bisogna che le Istituzioni intervengano, non solo per individuare il responsabile di questa aggressione vigliacca, ma perché si agisca su quella sottocultura e su quella propaganda politica che sdogana e legittima nella società italiana razzismo e xenofobia".