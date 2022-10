Teatro Verdi, Punzo (Lega): "Per 19 anni nessun progetto per i bambini, ora cambio di passo"

“Ritengo sconcertante venire a sapere che da ben 19 anni il Teatro Verdi di Pisa non abbia programmato né offerto progetti musicali di educazione all’ascolto rivolti ai bambini delle scuole elementari e medie. Due generazioni di cittadini sono state lasciate indietro”. Così Maria Punzo, consigliera comunale della Lega e presidente della Terza Commissione consiliare (Cultura), commenta quanto emerso dall’ultima riunione della Commissione focalizzata sulle attività della Fondazione Teatro Verdi.

“Dal direttore generale Michele Galli e dal direttore artistico Cristian Carrara, entrambi in carica nei rispettivi ruoli da meno di un anno - spiega Maria Punzo - e auditi in Commissione, abbiamo appreso che l’ultima volta in cui il nostro Teatro, che è per eccellenza la casa della cultura dei cittadini, ha programmato e offerto progetti musicali di educazione all'ascolto rivolti ai bambini delle scuole elementari e medie risale a 19 anni fa. Si tratta di scelte penalizzanti per le giovani generazioni della nostra città”.

Punzo aggiunge: “Fra l’altro, non si è minimamente tenuto conto della legge 800 del 1967 che riconosce ai Teatri di Tradizione, quale è appunto il Verdi, il ruolo di promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche del territorio come mezzo di coesione sociale, promozione culturale e formativo per le comunità e le giovani generazioni”. “Due generazioni di cittadini sono insomma state private di una importante possibilità di crescita personale - commenta - per fortuna, da quest' anno, il Teatro inizierà a sanare e a saldare questo debito verso i giovanissimi pisani attraverso progetti di educazione musicale per le classi terze, quarte e quinte delle elementari e delle scuole medie. A questo progetto, così come ci hanno riferito i direttori Galli e Carrara, hanno aderito ad oggi oltre 660 bambini. L’intero percorso si concluderà a maggio quando il Verdi ‘esploderà’ di famiglie che vedranno i proprio figli protagonisti dei risultati dei laboratori teatrali”.

Tra gli altri elementi di rilievo emersi dalla audizione in Commissione, Punzo si sofferma sul “progetto di educazione all'ascolto delle Opere liriche rivolto agli studenti delle scuole superiori. I loro ‘insegnanti’ saranno gli studenti universitari formati dal Maestro Cristian Carrara. Si tratta di un progetto innovativo, in cui sono gli stessi giovani a raccontare ad altri giovani, quindi in un linguaggio tra pari, la storia delle Opere liriche presenti nel cartellone del Verdi”.

“Come è stato osservato anche in riunione - spiega la presidente - si tratta di una strategia progettuale che avrà bisogno di tempo per dare i propri frutti. La Commissione ne seguirà l’evoluzione in modo costante”.

E infine un plauso alla presidente della Fondazione Teatro Verdi, Patrizia Paoletti Tangheroni, e al Cda “per aver sostenuto questo progetto - conclude Maria Punzo - che sana anni di mancanza di rapporto tra i giovani e il Verdi e per aver lavorato affinché il Teatro, dotandosi di grandi professionisti di comprovata esperienza, potesse di nuovo essere al servizio dei giovanissimi cittadini e dell’intera comunità pisana”.