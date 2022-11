Progetto sulla parità di genere nelle scuole: la Giunta di Pisa spiega la decisione

Dopo la lettera polemica dei genitori del Liceo Buonarroti, il Comune di Pisa, in una nota, specifica la propria posizione nel contesto dell'Accordo territoriale di genere della Provincia di Pisa.

"La Giunta comunale di Pisa - scrive - ha discusso nuovamente il tema relativo all'accordo territoriale di genere relativo alla Provincia di Pisa, confermando la posizione assunta con lettera inviata al Presidente della Provincia di Pisa in data 8 agosto 2022. Nella missiva partita da palazzo Gambacorti si evidenziava che 'non vi erano i tempi per contribuire alla stesura di un testo' che avrebbe dovuto rappresentare la conclusione di un percorso maggiormente ragionato e condiviso, intendendo comunque 'significare l'adesione dell'Ente alle iniziative ed ai progetti indicati nell’ambito delle azioni 1, 3 e 4, mentre, più in generale, l'amministrazione si riserva di valutare le proposte eventualmente attivate nell'ambito dell'azione 2'. Una posizione di buon senso e di serietà che condivide il sostegno alla parità di genere, aderisce alla definizione di un sistema che porti alla redazione e pubblicazione di bilancio di genere da parte delle Province e dei Comuni (azione 1), al rafforzamento delle competenze professionali delle donne (azione 3), al sostegno alla promozione delle materie S.T.E.M. (azione 4) ma non può non avere forti perplessità e riservarsi di valutare ogni singola proposta dell'azione 2 'percorsi di diffusione della cultura di genere e della destrutturazione dello stereotipo di genere nelle scuole', tenuta conto la necessaria sensibilità da assicurare ai destinatari di questa azione".