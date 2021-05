Programma di mandato del Sindaco: le osservazioni del Pd

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come gruppo consiliare del Partito Democratico abbiamo presentato 14 Ordini del Giorno e oltre 30 emendamenti alla modifica del programma di mandato del Sindaco, grazie al lavoro del PD comunale e delle molte persone che hanno voluto dare il proprio contributo. Questo contributo si unisce alle ulteriori 14 proposte presentate durante la discussione del Piano Urbano di mobilità sostenibile e altre numerose osservazioni.

Un programma di mandato che ha di fatto cancellato negli ultimi anni ogni istituto di partecipazione, che non tiene in considerazione alcuna politica attiva per gli anziani nella nostra città e il problema del disagio scuola/famiglia.

Pisa deve essere una città che mira all’innovazione, alla cura delle piste ciclabili, alla riqualificazione dei marciapiedi e dei camminamenti, alla previsione di spazi pubblici per le attività culturali, alle iniziative di rilancio del nostro litorale e alla transizione ecologica.

Su questi temi e su altri abbiamo presentato degli ordini del giorno affinché questo programma, scritto male e pieno di errori politici, possa in qualche modo essere discusso e migliorato. Una città che non guarda alle sue ricchezze, che oltre a qualche fioriera in centro si dimentica degli altri quartieri, che non sa far partecipazione e attirare investimenti e proposte di rilancio, che continua a vivere nel caos, è una città che si isola. Siamo consapevoli che questa amministrazione sia ormai al capolinea ed è per questo che crediamo che per Pisa serva un cambio di passo e un rinnovamento profondo di idee e progetti da elaborare insieme alle tante associazioni e ai tanti cittadini che vivono la nostra città.

Matteo Trapani

Capogruppo PD Comune di Pisa