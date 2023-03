La proposta: biciclette pienamente accessibili in tutta la città

Una proposta di mobilità sociale, sostenibile, ecologica e divertente per il trasporto di persone con differenti disabilità. Questo l’obiettivo del consigliere comunale della Lega Alessandro Bargagna, che si è recato, insieme all’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone, a Bologna a toccare con mano le bici accessibili per differenti disabilità.

"Ritengo - così ha detto Bargagna - questa mia proposta molto importante per far diventare Pisa sempre più una città inclusiva e accessibile. Naturalmente ho condiviso questa mia proposta con il presidente di commissione Lazzeri, anche lui molto sensibile al tema, che l’ha ritenuta un'ottima proposta. Di questo me parleremo anche in commissione nei prossimi giorni. Ho in mente una città inclusiva e il progetto prevede di mettere a disposizione della città di Pisa e dei suoi cittadini e turisti una flotta di bici speciali, che permettono in trasporto di carrozzine per disabili. Il mezzo che abbiamo visionato si chiama Veloplus ed è un mezzo studiato per accompagnare persone con disabilità in bicicletta senza essere spostati dalla propria carrozzina. Il mio impegno sui temi della disabilità è costante in questi cinque anni da consigliere e questa proposta sarebbe un tassello importante per rendere Pisa sempre più accessibile sul solco tracciato della Smart Cities, inclusiva e sostenibile che stiamo costruendo".

"A Bologna abbiamo incontrato - ha poi aggiunto Bottone - i referenti di Aspasso Bike per avviare i contatti per l’Italia dall’azienda olandese Vanraam, leader in questo settore di produzione di bici per persone con disabilità. Ringrazio il consigliere Alessandro Bargagna per con questa sua ennesima proposta in favore delle persone disabili, che ho deciso di sposare immediatamente come amministratore unico di Pisamo. Questo ci permette uno spunto importante e fattivo nella direzione di una maggiore inclusione di chi è da troppo tempo relegato in condizioni di difficoltà. Lavoreremo per realizzare una mobilità sempre più alla portata di persone, che per troppo tempo sono ai margini. E che con i fatti vogliamo portare a godersi le nostre piste ciclabili".

COME FUNZIONA. La bicicletta in pochi secondi, grazie alla pedana basculante e autobloccante, viene agganciata alla carrozzina in totale sicurezza e con l’innovativo sistema di pedalata assistita elettricamente e di retromarcia, tutti possono guidare il mezzo senza alcuno sforzo. Per facilitare la salita e la discesa della carrozzina in tutta sicurezza, Vanraam, la ditta olandese che produce il prodotto, ha inserito una utilissima novità: grazie a un telecomando, un verricello posto appena sopra la pedana, aiuta le fasi di carico e scarico della carrozzina rendendo la manovra estremamente facile e sicura. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://aspassobike.it/.